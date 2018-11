(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2018 Salvini Manovra non ci impicchiamo agli zero virgola Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'evento di Poste Italiane dedicato ai piccoli comuni: ''Non sono per litigare con nessuno tanto meno coi commissari europei, chiediamo rispetto, non ci impicchiamo agli zero virgola''. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev