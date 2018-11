Assassinio Pamela Mastropietro, tensioni davanti al tribunale per il processo di Oseghale

(Agenzia Vista) Macerata, 26 novembre 2018 Tensioni davanti al tribunale di Macerata dove si tiene il processo di Innocent Oseghale per l’assassinio di Pamela Mastropietro, avvenuto il 30 gennaio scorso. Un gruppo di persone aspettava l’imputato esponendo cartelli come “Il disagio non può essere un alibi per il massacro” e urlando “giustizia”. _Courtesy Etv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev