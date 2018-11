Salvini con Zingaretti in via Roccabernarda per partecipare ad abbattimento villa dei Casamonica

(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2018 Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini arriva in via di Roccabernarda, a sud di roma per l'abbattimento di una villa dei Casamonica a cui partecipa anche il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev