Conte: ''Governo molto coeso, non ci sono linee contrapposte sulla manovra''

(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2018 Conte Governo molto coeso non ci sono linee contrapposte Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell'incontro di Poste Italiane con tremila sindaci dei comuni più piccoli: "Non c'è una linea Conte-Tria, una linea Salvini- Di Maio, non ci sono linee contrapposte: questo governo è molto coeso, agiamo con il massimo coordinamento". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev