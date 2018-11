Il messaggio di Mattarella: ''Piccoli comuni specchio d'Italia,superare divari''

Manovra, Conte: ''Torneremo a Bruxelles per continuare negoziato''

(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2018 Manovra Conte Torneremo a Bruxelles per continuare negoziato Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell'incontro di Poste Italiane con tremila sindaci dei comuni più piccoli: "Non parlo di decimali, è importante adesso avere le relazioni teniche per valutare l'impatto economico delle riforme programmate e a quel punto avremo l'esatto impatto ...