Serie A, Gattuso (all Milan): "Grande prova della squadra, nonostante le difficoltà"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2018 Serie A, Gattuso (all Milan) grande prova della squadra, nonostante le difficolta' Si conclude 1-1 il match dello Stadio Olimpico tra Milan e Lazio, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Partita equilibrata, con i biancocelesti che tengono in mano il pallino del gioco. Tuttavia sono gli uomini di Gattuso a passare in vantaggio con un gol di Franck Kessie. Nel finale, in extremis, arriva il pareggio di Joaquin Correa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev