Brexit, Merkel: "Giorno tragico ma basi per rapporto proficuo con Gran Bretagna" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Napoli, 25 novembre 2018 Muti apre la stagione del San Carlo, ovazione del pubblico per il maestro Il maestro Riccardo Muti ha aperto la stagione operistica del teatro di San Carlo, con l'opera "Così fan Tutti", per la regia di Chiara Muti. Ovazione del pubblico quando il maestro è entrato in sala. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it