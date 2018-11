Voragine sulla Pontina, recupero di un'auto coperta dai detriti

Tromba d'aria a Crotone, le impressionanti immagini

(Agenzia Vista) Crotone, 25 novembre 2018 L'ondata di maltempo che sta attraversando il sud Italia si è manifestata anche in Calabria dove una tromba d'aria è passata vicino alle case come testimonia uno dei video che stanno girando sui social in queste ore. _Courtesy Instagram giovanna_de_lucia_lady_oscar Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it