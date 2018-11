Violenza sulle donne, Meloni: "Dedichiamo 25 novembre a Desirée Mariottini"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2018 "Fratelli d'Italia dedica il 25 novembre a Desiree Mariottini, vittima anche di uno Stato incapace di garantire sicurezza. Siamo venuti davanti al Tribunale di Roma per contestare la decisione clamorosa dei giudici di non riconoscere l'aggravante di stupro di gruppo ai suoi aguzzini. Non serve a molto organizzare giornate contro la violenza sulle donne se poi non c'è giustizia per le vittime".Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine della manifestazione organizzata da FDI di fronte al tribunale di Roma di piazzale Clodio in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it