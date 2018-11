Manovra, Conte: "Convenuto di tenere i toni bassi per non far alzare lo spread"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 novembre 2018 "Entrambi abbiamo convenuto che i toni devono essere mantenuti bassi, questo può contribuire ad abbassare lo spread". Queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine della cena con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker a cui partecipano anche il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, il commissario Ue per gli Affari Economici e Monetari Pierre Moscovici e il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev