Brexit, dopo l'intesa su Gibilterra Theresa May alla Commissione europea per l'incontro con Juncker

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 novembre 2018 Mentre il sito del Governo della Gran Bretagna annuncia la trovata intesa col Governo spagnolo per quanto riguarda il nodo Gibilterra, Theresa May arriva alla Commissione europea. Ad accoglierla il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e il negoziatore dell'Ue per Brexit Michel Barnier. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev