L'appello della Boldrini al centrosinistra: ''Serve lista senza simboli per cambiare Ue''

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2018 Boldrini Europee serve lista senza simboli per cambiare Ue Laura Boldrini, intervenuta all'incontro "la prossima Europa" promosso dall'associazione Futura, da dove ha lanciato un appello alle forze di centrosinistra per le prossime europee, quello di creare una lista senza simboli ma che faccia suo lo slogan "cambiare l'Europa per salvare l'Europa". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev