(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2018 Zingaretti Costruire alternativa a chi Governa oggi Nicola Zingaretti all'assemblea di Futura: "Per me il congresso del Pd è molto di più rispetto a una conta tra candidati, è una scommessa per riaprire un confronto sui destini di questo paese. Il nostro problema non sono solo le idee eversive di Matteo Salvini o la pericolosità dell'idea di democrazia dei 5 Stelle, il nostro vero problema è perchè italiani hanno scelto loro e non noi. Questo consenso delle destre si fonda sulla capacità di lucrare sugli effetti devastanti di un modello di sviluppo che ha fatto crescere la disuguaglianza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev