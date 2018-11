(Agenzia Vista) Palermo, 24 novembre 2018 Di Maio: "Savona fondamentale per il Governo, surreale parlare ora di poltrone" "Non ci sarà nessun rimpasto, Savona è fondamentale per questo Governo e parlare ora di poltrone mi sembra surreale". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, intervistato a margine della sua visita alla Fincantieri. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it