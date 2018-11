(Agenzia Vista) Napoli, 23 novembre 2018 Conte: "Elenco giornalisti buoni e cattivi è stato fatto in Guatemala non da Governo" "Elenco giornalisti buoni e cattivi è stato fatto in Guatemala non da Governo". Queste le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell'incontro a Palazzo Reale con i giornalisti sotto scorta perchè minacciati dalla camorra. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it