(Agenzia Vista) Napoli, 23 novembre 2018 Conte prima di diventare Presidente non avevo profili social, per la politica sono indispensabili "Prima di diventare Presidente non avevo profili social, per la politica sono indispensabili". Queste le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell'incontro a Palazzo Reale con i giornalisti sotto scorta perchè minacciati dalla camorra. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it