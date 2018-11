Puntualità treni, Battisti (ad Fs): va garantita, al via tavolo con RFI

Al via fase cruciale per Brexit, domenica il vertice a Bruxelles

Londra (askanews) - Si sta per aprire una fase cruciale per il Regno Unito, l'Unione europea e il futuro delle loro relazioni dopo la Brexit, che avverrà ufficialmente il 29 marzo del 2019. Gli ostacoli da superare prima di quella fatidica data sono molti e non solo interni al governo britannico. A partire dal vertice straordinario a Bruxelles previsto domenica, in cui i 27 capi di Stato e di ...