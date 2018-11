(Agenzia Vista) Cagliari, 23 novembre 2018 Dl Sicurezza, Salvini: "Se non diventa legge entro il 3 dicembre abbiamo perso mesi di lavoro" "Se il decreto sicurezza non dovesse diventare legge entro il 3 dicembre abbiamo perso mesi di lavoro". Queste le parole del ministro degli Interni, Matteo Salvini, intervistato a margine della visita in una casa confiscata ad un narcotrafficante. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it