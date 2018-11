Elezioni europee, Meloni: "Andremo ben oltre il 4%"

Conte in Calabria: "Priorità contrasto a mafie e disoccupazione giovanile"

(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2018 Conte in Calabria: "Priorità contrasto a mafie e disoccupazione giovanile" "Ci sono tante priorità in questo territorio. Sicuramente si deve agire per un'azione di contrasto contro le mafie e contro la disoccupazione giovanile". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato a margine della sua visita a Reggio Calabria. fonte ...