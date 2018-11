Nuovo deputato balbetta al suo primo intervento: "Scusate sono emozionato" e l'aula lo applaude

(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2018 Eugenio Sangregorio, nuovo deputato del Gruppo Misto Noi con l’Italia e USEI interviene per la prima volta in aula. Visibilmente nervoso, balbetta e si interrompe durante il discorso e ammette: “Sono nervoso, è la prima volta che parlo in aula” scatenando un applauso di incoraggiamento da parte dei colleghi. _Courtesy Web tv Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev