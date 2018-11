Scritte contro Lega a Cagliari, Salvini: "I veri razzisti sono quelli di sinistra"

(Agenzia Vista) Sardegna, 22 novembre 2018 "Psdaz tzeraccus, Sardegna libera dal razzismo". E' la scritta tracciata con spray bianco sul portone della sede nazionale del Psdaz a Cagliari, in viale Regina Margherita e "Psd'Az mercenari Askari". "Tzeraccos" in sardo è la peggior accezione del termine servitore,e veniva usato dispregiativamente per indicare un nullatenente. _Courtesy Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it