Manovra, Padoan: ''Non prendiamoci in giro procedura infrazione Ue colpa attuale Governo''

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2018 Manovra Padoan Ue giudica vecchio Governo Non prendiamoci in giro L'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in conferenza stampa a Montecitorio: "Non prendiamoci in giro. La responsabilità della procedura d'infrazione è totalmente di questo governo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev