Appendino inaugura giardino Vito Scafidi "Sara' un luogo di ricordo"

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 22 novembre 2018 A dieci anni dalla tragedia del Darwin di Rivoli, e in occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza a Scuola, il giardino di piazza Chiaves a Torino è stato intitolato alla memoria di Vito Scafidi, il ragazzo morto per le conseguenze del crollo del soffitto dell'aula scolastica. Un corteo di studenti ha ricordato la tragedia, in prima fila la madre Cinzia e la sindaca di Torino Chiara Appendino Courtesy Rete7