Martina: ''Con manovra Governo ha provocato procedura d'infrazione''

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2018 Martina Con manovra Governo sta provocando disastro per l Italia Maurizio Martina ha presentato la candidatura per la segreteria del Partito Democratico: "Il governo ha provocato la procedura d'infrazione. Il fatto che la maggioranza non si renda conto del rischio che sta provocando sulla pelle degli italiani, è incredibile". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev