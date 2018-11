Ponte Morandi, Toti: "La demolione inizierà quando ci saranno progetti credibili"

(Agenzia Vista) Liguria, 22 novembre 2018 "Genova sta tornando alla normalita', poi la demolizione e la ricostruzione del ponte saranno il grande cantiere che interessera' la citta' nei prossimi mesi. Avevamo promesso la riapertura di via 30 Giugno e di corso Perrone e l'abbiamo fatto. Adesso andremo avanti a liberare la zona rossa in tutte le sue principali vie di comunicazione". Lo dice il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per l'emergenza di Ponte Morandi, questa mattina a Genova alla cerimonia di riapertura di corso Perrone / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev