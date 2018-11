(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2018 Di Maio Vogliamo restare in Ue ma cambiare le regole del gioco Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dichiarando in sala stampa a Montecitoro: "L'Italia non è isolata in Europa. In questo momento il governo sta realizzando il nostro programma elettorale e tanto paesi avranno una spinta da parte dei propri cittadini a cambiare molte delle regole del gioco con le elezioni Europee". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev