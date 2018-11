Anticorruzione, Di Maio: ''Approvato entro l'anno, a Capodanno festeggeremo galera per i corrotti''

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2018 Anticorruzione Di Maio Verra approvata entro l anno e a Capodanno festeggeremo galera per i corrotti Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dichiarando in sala stampa a Montecitoro: "Con il ministro Fraccaro abbiamo già visto il cronoprogramma, l'idea DI chiudere con l'anticorruzione entro Natale non è campata in aria. C'è la volontà della maggioranza e sarà possibile vedere la legge in Gazzetta entro i primi giorni dell'anno prossimo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev