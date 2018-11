Costa: "Italia leader in Europa per taglio emissioni CO2"

Manovra, Di Maio: ''Ci sono margini per dialogo con Ue, ma no macelleria sociale''

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2018 Manovra Di Maio Ci sono margini per dialogo con Ue ma non ci chieda di fare macelleria sociale Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dichiarando in sala stampa a Montecitorio: "Credo che ci siano i margini per un dialogo e per un confronto con la Ue. L'importante poi - ma credo che interessi anche alla Commissione europea - e' non far percepire che ...