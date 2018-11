(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2018 Violenza donne Barbara D Urso Chi vi picchia non vi ama dovete denunciare In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, indetta dall'Onu il 25 novembre, la vicepresidente della Camera dei deputati e parlamentare di Forza Italia, Mara Carfagna, lancia da Montecitorio la campagna di sensibilizzazione 'Non e' normale che sia normale' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev