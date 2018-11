(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2018 Salute ecco come le sperimentazioni cliniche delle aziende fanno risparmiare il servizio sanitario Lo speciale Nasce in Italia il primo modello strutturato per la stima dei costi evitati alle strutture sanitarie e al SNN grazie al finanziamento delle aziende farmaceutiche, in grado quindi di misurare il valore delle attività di sperimentazione correlato a un risparmio effettivo. L'applicazione di questo modello, riassunto nell'Instant Book ''Valorizzazione delle sperimentazioni cliniche nella prospettiva del SSN'' e presentato questa mattina in Senato, definisce un vero e proprio effetto ''moltiplicatore'', generato dall'investimento da parte dell'azienda, attraverso il finanziamento riconosciuto per la sperimentazione, insieme al costo evitato totale. Il volume, pubblicato da Edra con il supporto di Roche, raccoglie i risultati di uno studio realizzato da un gruppo di lavoro coordinato da Americo Cicchetti, professore ordinario di Organizzazione Aziendale alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore e Direttore di ALTEMS, con la collaborazione di Roche, e con la partecipazione di esperti provenienti da due aziende sanitarie, sede di sperimentazione clinica: la Fondazione Policlinico A. Gemelli di Roma e l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev