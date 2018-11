(Agenzia Vista) Gallarate, 21 novembre 2018 "Non si possono lasciare i bambini in mezzo alla strada, noi non siamo i Casamonica siamo gente povera". Sono partiti dal campo di via Lazzaretto i circa 200 sinti che hanno attraversato la città per protestare contro la decisione del sindaco Andrea Cassani di voler abbattere le strutture abusive a partire dal 23 novembre. "Troviamo un accordo, siamo disposti a confrontarci ma non possiamo andare sulla strada". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it