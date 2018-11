(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2018 Di Maio disposto a farmi un tatuaggio per dire che l'Italia non vuole uscire dall'Euro “Senza una Manovra espansiva l’Italia non riparte. Ci siamo sempre attenuti alle regole dell’Unione Europea, tuttavia ora è il momento di aiutare le fasce che hanno sofferto di più”. Lo ha detto il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a margine di un incontro alla sede del CNA. “Per quanto riguarda il dl sicurezza, sono sicuro che passerà anche alla Camera, bisogna star tranquilli – ha aggiunto - Molti sottoscrittori della lettera si stanno sfilando”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev