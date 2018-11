Ponte Genova, Toti: "Fincantieri può dare una grossa mano a Genova"

(Agenzia Vista) Liguria, 20 novembre 2018 Il coinvolgimento di Fincantieri nella realizzazione di un ponte d'acciaio per la viabilita' alternativa di Genova rientra nell'idea dell'amministrazione di "raddoppiare il ponte di via della Superba, la strada che abbiamo realizzato in un mese dopo il crollo di ponte Morandi per consentire lo spostamento dei mezzi pesanti tra l'aeroporto e il porto di Genova". Lo ha spiegato il governatore ligure, Giovanni Toti, tornando sull'intesa siglata dagli enti pubblici con Cassa depositi prestiti, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, Snam e Terna, che prevede la disponibilita' di Fincantieri a sostenere la mobilita' alternativa della citta' con un ponte / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev