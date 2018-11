Centenario Aula Montecitorio, Fico: ''Qui si realizza senso profondo democrazia''

Da Boldrini a Violante ex presidenti Camera al centenario dell'Aula di Montecitorio

(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2018 Da Boldrini a Violante ex presidenti Camera ascoltano intervento Fico per centenario Aula Montecitorio Il 20 novembre 1918 la prima seduta della Camera dei deputati dopo la fine della Prima guerra mondiale si tiene, solennemente, nella nuova Aula di palazzo Montecitorio appena realizzata. Si uniscono così nella stessa giornata le celebrazioni per la pace ...