(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2018 Centenario aula Montecitorio Mattarella entra e saluta gli ex presidenti della Camera dei Deputati Il 20 novembre 1918 la prima seduta della Camera dei deputati dopo la fine della Prima guerra mondiale si tiene, solennemente, nella nuova Aula di palazzo Montecitorio appena realizzata. Si uniscono così nella stessa giornata le celebrazioni per la pace riconquistata e l'inaugurazione di quello che sarà, da quel giorno in avanti, il cuore della democrazia parlamentare italiana. A cento anni di distanza l'Aula ricorda quegli eventi, nel corso di una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà aperta dal Presidente della Camera, Roberto Fico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev