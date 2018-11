(Agenzia Vista) Caserta, 19 novembre 2018 Costa: "Chi produce meno rifiuti pagherà meno tasse" "Il 31 marzo scade l'accordo Anci-Conai, io per il Governo farò da pontiere per ottenere una differenziata di qualità e avviare il porta a porta con tariffa: chi inquina di meno paga di meno". Queste le parole di Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, durante la conferenza stampa al termine del vertice in Prefettura a Caserta per la Terra dei Fuochi. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it