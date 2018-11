Inceneritori, Di Maio ironizza: "Vedo bene una pista da sci ad Acerra"

Dl sicurezza, Di Maio ai deputati M5S: "Mi aspetto lealtà al Governo"

(Agenzia Vista) Caserta, 19 novembre 2018 Dl sicurezza, Di Maio ai deputati M5S: "Mi aspetto lealtà al Governo" "Il dl sicurezza è alla seconda lettura. I deputati del Movimento sanno quanto questo decerto sia importante per la maggioranza e per il Governo, mi aspetto lealtà". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, durante la conferenza stampa al termine del vertice in ...