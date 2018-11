+Governo, Salvini: "Se non mi fanno saltare vado fino in fondo"+

(Agenzia Vista) Milano, 19 novembre 2018 "Tocchi degli interessi lì, interessi sulle multinazionali, sulle lobby dei grandi settori come i tabacchi e i giochi. Penso che ci abbiate votato per rimettere al centro la trasparenza, il denaro pubblico speso bene e l'interesse dei cittadini e vi prometto che se non mi fanno saltare, io vado fino in fondo". Queste le parole del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante il suo intervento al convegno Italia direzione nord. Courtesy Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it