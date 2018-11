(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2018 Raggi ai sostenitori Mi hanno fatto piccola ma tosta La sindaca di Roma, Virginia Raggi, fra i cittadini in piazza del Campidoglio per la manifestazione in suo sostegno 'A Testa Alta'. Così la sindaca: "Queste persone sono venute qui per sostenerci, due anni fa erano qui e ci sono ancora, e' un grande abbraccio che sentiamo tanto. Quello che facciamo lo facciamo per i cittadini. In campagna elettorale abbiamo preso un impegno di dare una svolta a questa citta' ed e' quello che stiamo facendo. E' sicuramente un percorso duro pero' non ci dobbiamo arrendere perche' e' la nostra citta' e lo dobbiamo fare con il cuore". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev