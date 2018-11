(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2018 Martina Confermo mie dimissioni Al via l'assembela del Pd convocata per prendere atto delle dimissioni del segretario Maurizio Martina e per fissare la data del congresso. L'intervento di Maurizio Martina: "Capita che in una forza come nostra, troppo spesso no riusciamo a far prevalere gli elementi che ci uniscono ora mettiamo in campo un congresso che sia in grado di stupire l'Italia per la sua concretezza e capacità di creare unità vera. E coerentemente con il mandato dato i a luglio dall'assemblea, confermo qui le mie dimissioni" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev