Assemblea Pd, lo sfogo della consigliera regionale: ''Ritiratevi tutti''

(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2018 Assemblea Pd la consiglier regionale attacca Ritiratevi tutti Al via l'assembela del Pd convocata per prendere atto delle dimissioni del segretario Maurizio Martina e per fissare la data del congresso. L'intervento di Katia Tarasconi, consigliera regionale Pd all'assemblea della regione Emilia-Romagna, in assemblea: "Faccio una proposta: ritiratevi tutti, facciamo un congresso in un altro modo, ripartiamo da zero, dalle idee e dai valori non dalle persone. Al Pd servono persone nuove e capaci, libere e non riconducibili ad alcuna corrente, il Pd ha bisogno di ossigeno". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev