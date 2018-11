Zingaretti: ''Farò di tuto per aprire una nuova stagione''

(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2018 Zingaretti Faro di tuto per aprire una nuova stagione Al via l'assembela del Pd convocata per prendere atto delle dimissioni del segretario Maurizio Martina e per fissare la data del congresso. Il candidato alla segreteria e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "E' un bene che finalmente ci si muova nella direzione giusta e si apra una fase congressuale che non puo' che fare bene al partito e all'Italia" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev