Pd, Dario Corallo, il più giovane candidato alla segreteria: ''Serve discontinuita con il passato''

(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2018 Il piu giovane candidato a segreteria Pd Corallo Serve discontinuita con il passato Al via l'assembela del Pd convocata per prendere atto delle dimissioni del segretario Maurizio Martina e per fissare la data del congresso. Dario Corallo, il più giovane (30 anni) candidato alla segreteria dem per il prossimo congresso del Partito Democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev