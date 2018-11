(Agenzia Vista) Milano, 17 novembre 2018 Infrastrutture, Salvini: "Ok contratto ma realtà cambia, quelle iniziate vorrei finirle" "Dico agli amici di Governo, con cui ho firmato un contratto, che quando prendo un impegno con qualcuno do l'anima e il sangue per andare fino in fondo. Poi la realtà cambia e c'è bisogno di andare avanti e non indietro". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, intervenendo al congresso nazionale CNA. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it