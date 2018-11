Bellanova: ''Pd, io in ticket con Minniti? Non ho dato disponibilità, ma non mi manca il coraggio''

(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2018 Bellanova Pd Io in ticket con Minniti per segreteria Non ho dato disponibilita ma non mi manca il coraggio Al via l'assembela del Pd convocata per prendere atto delle dimissioni del segretario Maurizio Martina e per fissare la data del congresso. La senatrice Teresa Bellanova: "Spero in una campagna congressuale incentrata sui temi. Anche gli appelli all'unita' mi sembrano ipocriti. Significano uno a te, uno a me e uno a quell'altro e abbiamo fatto l'unita'. L'unita' la dobbiamo fare sui temi, sulla proposta al paese cominciando col dire che quanto e' stato fatto dai governi Pd e' stato giusto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev