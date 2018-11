Rifiuti, Di Maio: "Salvini crea tensioni, inceneritore non è nel contratto"

(Agenzia Vista) Milano, 16 novembre 2018 "A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel governo, ma veramente sono dispiaciuto di questa polemica che, tra l'altro, si fonda sul tema degli inceneritori che, non essendo nel contratto di governo, non si pone". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine della sua visita al Talent Garden di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev