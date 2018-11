(Agenzia Vista) Milano, 16 novembre 2018 Sono centinaia i manifestanti che si sono radunati in largo Cairoli per la protesta contro il Governo Lega-M5s. In particolare il corteo ha preso il nome di 'No Salvini day' e si è sviluppata come una contestazione contro il ministro dell'Interno Salvini. Durante il tragitto alcuni studenti hanno lanciato della uova contro furgoni della polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it