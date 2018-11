(Agenzia Vista) Napoli, 16 novembre 2018 Rifiuti, Fico: "In Campania nessun nuovo inceneritore, chi ne parla è provocatore" "Voglio tranquillizzare tutti i cittadini, in Campania non ci sarà nessun nuovo inceneritore, dobbiamo puntare alle nuove tecnologie. Chi ne parla in questa terra è anche un po' provocatore". Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, intervistato a margine dell'inaugurazione dell'Aula Magna del Policlinico Federico II di Napoli. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it