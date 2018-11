Blitz Gdf: sequestrati 1,5 milioni di falsi oggetti di Natale

Roma, (askanews) - Erano pronti per la vendita in vista del Natale: oltre 1,5 milioni di articoli sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino perché falsi o potenzialmente pericolosi per la salute. Oltre 2 milioni di euro il valore della merce sequestrata. I finanzieri del gruppo Torino, che hanno condotto l'intervento, hanno smascherato il materiale in un negozio nel quartiere ...