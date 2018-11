Manovra, Conte: "Dialogo con Ue per evitare procedura infrazione"

Brexit, May: "Sono convinta che il mio approccio sia quello giusto"

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2018 Brexit, May: "Sono convinta che il mio approccio sia quello giusto", sottotitoli "Sono sicura che l'approccio che io ho impostato per queste negoziazioni sia quello giusto". Queste le parole di Theresa May, primo ministro britannico, in una conferenza stampa a Downing Street. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev